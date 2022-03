iPhone 13: uno sguardo alle nuove colorazioni

Da venerdì Apple ha aperto i preordini per iPhone 13 in colorazione e per il modello 13 Pro in verde alpino; tuttavia, alcuni YouTuber e media internazionali sono riusciti a mettere le mani sui nuovi device già da diversi giorni e stanno condividendo i propri pareri con post e video su YouTube.

Diamo ora un'occhiata a quello che si dice sui melafonini nelle nuove colorazioni.

iPhone 13 e 13 Pro: belli da far paura

Il portale americano The Verge ha paragonato i nuovi iPhone verdi con i Galaxy S22 nella medesima colorazione. Ecco cosa ha scritto il giornalista Allison Johnson:

“Quindi ora mi trovo di fronte a tre diverse sfumature di verde su tre telefoni diversi. Il verde normale sull'iPhone standard è un po' più saturo, più verde Kelly di quanto mi aspettassi. Inoltre fa risaltare il logo Apple più di quanto mi piaccia. Il verde alpino è un po' più morbido e più tenue. E seduti fianco a fianco, entrambi fanno sembrare l'S22 verde molto meno verde di quanto pensassi e più di un blu-verde intenso”.

Il giornalista di Pocket-lint invece, paragona il 13 Pro all'11 Pro nella colorazione Deep Green. Effettivamente un confronto ci sta tutto…

I modelli di iPhone 13 Pro offrono una finitura incantevole con il retro in vetro opaco e i telai in acciaio inossidabile lucidato e il colore Alpine Green ha un aspetto eccellente, accentuando il design. C'è una bella profondità nel colore e, sebbene non sia del tutto alla pari con il Midnight Green di iPhone 11 Pro per noi in termini di favorito, è sicuramente lassù.

Infine, Engadget ha potuto dare un primo sguardo ai nuovi terminali e li ha posti in confronto con le colorazioni della line-up 2020 della merla, sottolineando però la superiorirà del Green Mint di iPhone 12 su quella Deep Green del nuovo flagship.

Ho incluso le foto dei due nuovi iPhone 13 insieme ad altri telefoni verdi come il saggio Pixel 5 e il Pixel 5a. Il colore ufficiale di quest'ultimo si chiama “Mostly Black”, ma sembra decisamente più “Off Green”. Il mio preferito è ancora l'iPhone 12 verde pastello, che regnerà nel mio cuore come il miglior gadget verdeggiante.

Potete vedere di seguito il video di iJustine sul device:

Questo è quello di Brian Tong:

Questo infine, quello di Rene Ritchie:

Voi avete già preordinato uno dei nuovi device in colorazione verde?

