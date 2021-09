iPhone 13 Pro Max: supporta la fast charge da 27W

Il nuovo iPhone 13 Pro Max supporta una velocità di ricarica fino a 27 W; questo è quanto scoperto in queste ore da un test emerso in rete.

iPhone 13 Pro Max: aumento della velocità di ricarica o…?

Prima del lancio degli smartphone della serie iPhone 13 di Apple, è stato riferito che questa volta il gigante della tecnologia avrebbe aggiunto il supporto ad una tecnologia di ricarica più rapida. Sebbene l'azienda non lo abbia mai pubblicizzato a dovere, un test condotto da ChargerLAB rivela che il 13 Pro Max è ora in grado di caricarsi con una velocità di 27W.

Secondo le indagini condotte, il nuovo modello premium, se caricato con un alimentatore USB-C da 30 W (o superiore), può essere arrivare ad avere una velocità di 27 W. Giusto per fare un confronto, il 12 Pro Max dell'anno scorso ha una velocità di ricarica massima di 22 W.

Tuttavia, è degno di nota il fatto che il nuovo super flagship di grandi dimensioni non sostenga una potenza di picco di 27 W per l'intero ciclo di ricarica a causa del calore prodotto; la parte interessante è che il terminale è in grado di caricarsi ad una velocità leggermente superiore rispetto al suo predecessore.

Il test di ricarica è stato condotto solo sul Pro Max, quindi non siamo sicuri che anche il 13 Pro supporti tale tecnologia. In ogni caso, sull'atto pratico, non fa alcuna differenza significativa.

L'OEM di Cupertino non offre più un caricabatterie nella confezione al dettaglio quando un cliente acquista un nuovo prodotto, ma vende un adattatore di alimentazione USB-C da 30 W al prezzo di 49 dollari per chiunque non ne disponga di uno in casa.

La velocità di ricarica di 27 W per l'ultima serie di iPhone non ha ancora eguali rispetto alla ricarica rapida di 65 W offerto da diversi produttori di smartphone Android. Alcune compagnie offrono addirittura la fast charge cablata da 120 W o da 200 W. Ci chiediamo però: è necessaria una simile potenza?

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro Max : tutti i prezzi