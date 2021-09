iPhone 13 Pro Max: il display? Il migliore, senza dubbio

Il nuovissimo gigantesco top di gamma di casa Apple, iPhone 13 Pro Max ha ottenuto il premio come “Best Smartphone Display” dall'ente DisplayMate.

iPhone 13 Pro Max ha il miglior schermo presente sul mercato

L'OEM di Cupertino ha recentemente lanciato i suoi ultimi smartphone facenti parte della serie iPhone 13 in diversi mercati a livello globale. I telefoni sono già diventati molto popolari e le date di spedizione sono slittate a fine ottobre.

I motivi della popolarità dei nuovi modelli sono davvero tanti: performance di punta, estetica al top, comparto fotografico degno di nota, autonomia record e display meravigliosi. DisplayMate ha ora assegnato all'iPhone 13 Pro Max il premio come “Best Smartphone Display Award” con il più alto grado mai visto su un prodotto: l'A+.

Questa volta, il pannello dei modelli della line-up di iPhone presenta la tecnologia Super Retina XDR con ProMotion, il che significa sostanzialmente che viene fornito con supporto per le frequenze di aggiornamento variabili tra 10Hz e 120Hz, a seconda del tipo di contenuto visualizzato sull'unità.

Non solo: lo schermo presente anche la luminosità più alta di sempre per gli smartphone con pannelli OLED, secondo quanto rivelato dal rapporto di DisplayMate. Si dice che il Pro Max disponga di una luminosità massima di 1.000 nits per i contenuti standard e di 1.200 nits per i contenuti HDR. Anche il colore sembra essere preciso al centesimo, con un rapporto di contrasto elevatissimo, la riflettanza dello schermo più bassa e molto altro ancora.

Per chi non lo sapesse, il colosso tecnologico sudcoreano Samsung fornisce i pannelli OLED LTPO per il suddetto terminale di punta della mela. Ma se si deve credere ai rapporti, anche LG dovrebbe iniziare a fornire schermi a partire dal prossimo anno.

L'utilizzo della tecnologia LTPO comporta un backplane più efficiente dal punto di vista energetico, che è responsabile dell'attivazione e della disattivazione dei singoli pixel sul display e che consente di avere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz senza un impatto significativo sulla durata della batteria.

