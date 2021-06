Seguendo le previsioni delle notizie precedenti, l'iPhone 13 di Apple quest'anno arriverà a settembre come da roadmap e anche la produzione di massa è in pieno svolgimento. Anche se mancano ancora alcuni mesi al lancio della nuova gamma di flagship di Apple, continuiamo ad apprendere nuove notizie in merito ai terminali che comporranno la line-up 2021. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, abbiamo saputo che iPhone 13 Pro Max avrà un modulo fotografico molto ampio.

iPhone 13 Pro Max: dedicato alla fotografia

Secondo Digital Chat Station, un tipster molto vicino alla catena di approvvigionamento, il modulo dell'obiettivo posteriore del nuovo iPhone 13 Pro Max sarà visibilmente più grande di quella presente sull'attuale iPhone 12 Pro Max. Si prevede un grande cambiamento sul versante delle prestazioni, ma è ancora presto per dirlo.

Secondo i rapporti precedenti, Apple effettuerà più aggiornamenti alla fotocamera dell'iPhone 13/Pro rispetto ad altri componenti per i nuovi telefoni in arrivo quest'anno. Le precedenti informazioni sulla catena di approvvigionamento indicano che la camera ultra wide della serie iPhone 13 avrà un'apertura di f/1.8 e includerà la funzionalità di messa a fuoco automatica.

Inoltre, la nuova generazione di obiettivi ultra grandangolari utilizzerà anche la tecnologia Sensor-Shift, OIS (stabilizzazione ottica) e AF (autofocus).

Naturalmente, dopo l'aggiornamento delle specifiche della fotocamera, ci saranno sicuramente miglioramenti corrispondenti nelle funzionalità; sicuramente anche il comparto video subirà un boost notevole.

La serie iPhone 13 Pro conserva ancora il grande e voluminoso notch ma di dimensioni ridotte; al suo interno ci sarà il classico Face ID ma sappiamo che la posizione dell'auricolare sarà allocata nella parte superiore dello schermo; questo permetterà di farrisparmiare più spazio all'interno della tacca rispetto al disegno precedente.

Non di meno, dovremmo trovare il modulo 5G aggiornato ancora più veloce, un processore più performante e ci saranno sempre quattro dispositivi nella line-up. Sì, ci sarà anche un iPhone 13 Mini, al di là dei rumor e delle aspettative contrarie.

