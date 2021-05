Lewis Hilsenteger, conduttore del famoso canale YouTube Unbox Therapy, ha appena svelato il primo vero mockup di iPhone 13 Pro Max. Se dovesse essere realmente così, il successore dell’iPhone 12 Pro Max non cambierà molto dal suo predecessore, tranne per il fatto che potrebbe essere leggermente più spesso, offrire fotocamere posteriori più grandi e un notch più piccolo.

iPhone 13 Pro Max: pochi cambiamenti al design

Impossibile verificare l’autenticità del prototipo. Il creatore del video ha solo annunciato di essere riuscito a impossessarsi del mockup di iPhone 13 Pro Max. Apparentemente, questo è solo un modello per dimostrare l’estetica del device. Il dispositivo offrirà uno schermo piatto e una porta Lightning.

Per testare la credibilità della voce sulla riduzione al minimo del notch, il blogger ha misurato la suddetta tacca e ha visto che misura 26,31 mm di lunghezza, mentre quella della line-up attuale è di 34,62 mm. Non di meno, lo speaker è stato spostato in alto.

La principale differenza visiva riguarda la fotocamera. Le lenti sono diventate più grandi e la piattaforma con esse sporge maggiormente sopra il corpo. Se l’iPhone 12 Pro Max ha uno spessore di 14,1 mm sulla fotocamera, il nuovo modello avrà uno spessore di 16,99 mm.

Le ultime indiscrezioni supportano anche la possibilità che le versioni Pro di iPhone 13 avranno display OLED LTPO; con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Saranno prodotti e forniti ad Apple da Samsung. E l’azienda sudcoreana sarà il fornitore esclusivo di pannelli per le versioni Pro dell’iPhone di prossima generazione.

L’analista finanziario Daniel Ives ha confermato ancora una volta che quest’anno Apple tornerà alle sue consuete date di rilascio per i nuovi iPhone. Tuttavia, in base alle fonti della catena di approvvigionamento, è stato in grado di fornire una data più precisa per il lancio dei nuovi dispositivi. L’iPhone 13 sarà annunciato nella terza settimana di settembre, ha detto Ives.

Tuttavia, in una nota di ricerca pubblicata da MacRumors, Ives ha affermato che c’è ancora la possibilità che l’annuncio dei nuovi iPhone possa essere ritardato fino all’inizio di ottobre. Un’altra opzione per lo sviluppo degli eventi è la presentazione dei modelli base di iPhone 13 alla fine di settembre, come previsto, mentre le iterazioni Pro potrebbero vedere la luce più tardi.

Infine, non si dovrebbe escludere la possibilità di una ripetizione dello scenario dello scorso anno, con tutti i dispositivi della serie annunciati contemporaneamente, ma con rilasci in tempi differenti,

Ives ha confermato che alcuni iPhone 13 avranno 1 TB di spazio di archiviazione. Ha anche affermato che tutti i dispositivi della serie riceveranno un sensore LiDAR, sebbene il rispettabile analista Ming-Chi Kuo insista sul fatto che solo l’iPhone 13 Pro e 13 Pro Max potranno vantare questa funzione.

