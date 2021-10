iPhone 13 Pro Max ha il MIGLIOR DISPLAY in circolazione

Il nuovo iPhone 13 Pro Max di Apple ha il miglior schermo del mondo, parola di DxOMark. Questo risultato è appena stato comunicato dall'ente francese sul web.

iPhone 13 Pro Max: il pannello è perfetto

Il super melafonino di Cupertino è appena diventato il leader del display nella classifica DxOMark. L'ammiraglia di fascia alta dell'azienda ha battuto il precedente leader, il P50 Pro di Huawei, con un punteggio di 99 punti.

Secondo il test DxOMark, il punteggio complessivo di 99 punti è il più alto mai assegnato a uno smartphone, e questo rende il device il leader della classifica dei display. L'azienda ha elogiato lo smartphone per la sua fluidità e precisione durante la navigazione, l'eccellente riproduzione dei colori e il rendering HDR10 “eccezionale” da aggiungere alla “piacevole esperienza multimediale in tutte le condizioni“. Per chi non lo sapesse, il modello di fascia alta è dotato di un'unità OLED da 6,7 ​​pollici con un rapporto di aspetto di 19,5: 9.

DxOMark ha definito il display del dispositivo “Semplicemente stupendo” e ha aggiunto che ha un'eccellente leggibilità in quasi tutte le condizioni. Ciò si riflette anche sulla fedeltà dei colori e sugli angoli di visualizzazione.

Il flagship è reattivo e fluido durante la navigazione e offre anche un ottimo controllo degli artefatti. Tuttavia, il portale francese ha notato che il display non è abbastanza luminoso con le impostazioni predefinite per una comoda lettura notturna. Inoltre, ha una forte dominante arancione quando il filtro della luce blu è attivo.

Un'altra leggera delusione è stata l'esperienza di gioco, che si riteneva potesse essere resa ancora più fluida. Indipendentemente da ciò, l'iPhone 13 Pro Max del gigante con sede a Cupertino ha battuto artisti del calibro di Huawei P50 Pro e Samsung Galaxy S21 Ultra diventando così il nuovo leader.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro Max : tutti i prezzi