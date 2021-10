iPhone 13 Pro Max: come sfruttare TUTTO il suo potenziale

“Ma è lo stesso iPhone dello scorso anno“, “Non è cambiato niente“, “È un padellone“,”Che me ne faccio? Ho il modello del 2015 e va benissimo“: quante ne stiamo sentendo in questo periodo? Oggi parleremo di iPhone 13 Pro Max. Sì, il gigantesco smartphone di casa Apple. Vi svelerò i trucchi per utilizzare al meglio questo gioiellino.

iPhone 13 Pro Max: per molti, ma non per tutti

Partiamo da una considerazione: il Pro Max non è per tutti, ma sicuramente è per molti. In primo luogo pper il prezzo: con oltre 1300€ di partenza, è uno dei super flagship premium presenti sul mercato. Quest'anno, insieme al fratello minore, gode di funzionalità uniche pensate (quasi) esclusivamente per i content creator, i videomaker e per chi lavora con i social o il settore dell'imaging.

A differenza dello scorso anno, il Pro e il Pro Max sono identici a livello di funzionalità e specifiche. In cosa differiscono allora? Hanno due display di dimensioni differenti e una capacità energetica delle batteria decisamente diversa. Il 13 Pro Max è il Battery-phone per eccellenza. Vi dico già da ora che non vi sono motivi concreti e logici per scegliere questo modello piuttosto che lo gemello da 6,1 pollici.

A chi si rivolge Pro Max? Semplice: a chi vuole un device di dimensioni generose con un'autonomia infinita. Questi sono gli unici motivi che potrebbero portarvi a scegliere la variante da 6,7 pollici.

C'è da dire che 6,7 pollici è la media di un qualsiasi smartphone cinese o coreano esistente in commercio. S22 Ultra, uno dei tanti Redmi o Xiaomi presenti in circolazione, un Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro e via dicendo. Insomma: sì, è gigante, ma non più degli altri. Tuttavia, è pesante. Così pesante da avermi fatto scervellare per trovare una soluzione al problema. Parliamo di ben 238 grammi: decisamente non un “fuscellino”. Capite bene che in palestra o durante una corsa può risultare scomodo, così come nella tasca dei jeans in moto. Ergo, qual è la mia soluzione?

Sì, ve ne ho già parlato: Apple Watch ma con modulo eSim (al momento solo con Vodafone): una figata assurda. Sono sempre rintracciabile, rispondo e faccio chiamate (di lavoro e non solo), in abbinata alle AirPods (indispensabili) e lascio l'iPhone a casa.

Voi mi direte: “Scusa Manuel, ma 1300€ per lasciare il device a casa?” Ovviamente no. Io mi riferisco a tutti quegli usi in cui non è conveniente portare lo smartphone con sé. A volte esco per un semplice caffè in centro, magari in compagnia di amici, fidanzata o anche da solo e voglio rilassarmi. Il telefono è una dipendenza, per molti di noi. Alzi la mano chi non scrolla il feed di IG o di FB al bar mentre sorseggia una bevanda o le email di lavoro in preda all'ansia senza nemmeno godersi la colazione o il pranzo.

Apple Watch Series 6 LTE mi sta facendo aiutando a fare un uso “meno tossico” (per me) dell'iPhone. Attenzione però: per usufruire delle funzionalità della eSim dovrete attivare un piano OneNumber con Vodafone che costa 5€ al mese.

Andiamo avanti: le varianti Pro di quest'anno sono pensate quasi esclusivamente per i creators. Modalità Cinema, sensori rinnovati, OIS sui nuovi sensori, ProRes (arriverà solo più avanti), ProRAW e funzioni smart per chi, con l'iPhone, ci lavora. Seriamente. Segnalo però che, il ProRes è uno standard cinematografico molto pesante. Per godere delle clip in 4K con questa tecnologia, servirà un iPhone 13 Pro da ALMENO 256 GB. Con il modello da 128 GB si abbassa la risoluzione: 1080p.

Per sfruttare il telefono al meglio, magari con la fotocamera, vi consiglio una cover ergonomica: io ho comprato quella in pelle Midnight, ma ammetto che con una Spigen Touch Armor avrete maggiore manegevolezza e lo stand per la visione dei contenuti sul meraviglioso pannello ProMotion OLED. Cos'è questa tecnologia? Avrete il refresh rate adattivo intelligente che cambierà in base al contenuto visto. Anche la luminosità è spaziale: oltre 1200 nits. Anche sotto il sole di mezzogiorno di fine settembre si lgge bene.

Per godere al massimo di questo telefono vi consiglio di fare le seguenti cose:

Attivate un piano iCloud da 50 GB;

Sfruttate al meglio l'ecosistema Apple (iPad, Mac, Watch LTE, Pencil, AirTag). La comodità di ritrovarsi tutto su iCloud su ogni dispositivo non ha prezzo, a mio avviso;

Avete dei mesi di prova gratuiti con Apple Arcade e TV+: per quest'ultimo, vi consiglio la visione di Ted Lasso, The Morning Show e di See . Semplicemente incredibili. Arcade merita, ma non così tanto da giustificare il pagamento mensile così elevato. Ad ogni modo, potrete giocare ai titoli presenti in listino con un controller Xbox o PlayStation. Compatibilità al top.

Comprate un Watch con eSim (fidatevi, sarete meno schiavi del vostro iPhone);

Utilizzate AirPods standard o Pro. Un padellone come il Pro Max all'orecchio è alquanto scomodo, soprattutto per chi ha le mani piccole.

Volete cimentarvi nella creazione di video cinematografici? Essendo stabilizzato il sensore, potreste fare splendide riprese a mano libera senza gimabl (anche se l'ottimo Osmo Mobile 4 – ogni tanto – va usato, cambia tutto). Per i più esperti, magari con l'ausilio di un Manfrotto Pixi, riuscirete ad avere una stabilità eccellente, una libertà d'uso indescrivibile durante la registrazione delle clip e un linguaggio (quello della “camera a mano”) decisamente interessante. Carinissima la macro, ma sfruttatela solo di giorno: di sera comincia a far cilecca la messa a fuoco e non la trovo così figa visto che produce un po' di rumore. Vi allego un piccolo pezzetto di video registrato in 4K con le camere del Pro Max (wide, ultra wide e tele 3X).

Piccolo trucco per la le foto e i video: andate nelle impostazioni, pigiate su Fotocamera, Formati e scegliete: “Efficienza elevata“. A questo punto, abilitate il ProRAW (vi consiglio di personalizzare le foto con Photoshop). Cliccate su “Registra video” e “Mostra formati PAL“: io sono solito usare il 4K a 25 fps. Per chi volesse, consiglio l'HDR che combina automaticamente le esposizioni e vi produce clip eccellenti.

Consentite il suono stereo e la possibilità di scansionare codici QR. Per scattare al meglio, attivate la griglia e scegliete lo stile fotografico che preferite. Io sto utilizzando molto quelo “Brillante”, ma ammetto di cambiarlo spesso. Ultimo, ma non meno importante, attivate la correzione dell'obiettivo che “fixa” i difetti e le distorsioni prodotte dalla lente ultra-wide e dalla camera anteriore.

Ad ogni modo, buon divertimento con il vostro nuovo iPhone 13 Pro Max. Vi lascio, di seguito, i link per l'acquisto rapido su Amazon insieme ad una serie di accessori e gadget super utili. A proposito, su Amazon si trova a 1769€ per la variante da 1 TB di storage. Le altre varianti invece, non si trovano neppur a pagarle purtroppo.

