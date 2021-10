iPhone 13 Pro: la selfiecam non stupisce

DxOMark è una piattaforma ben nota che valuta la qualità delle fotocamere, degli schermi e degli altoparlanti degli smartphone. Sebbene alcune persone non si fidino dell'autenticità delle sue valutazioni, questa società ha un ranking abbastanza buono e le sue valutazioni sono per lo più relative. Ha recentemente rilasciato i risultati per la selfiecam di iPhone 13 Pro e molti fan di Apple non apprezzeranno il risultato perché la società lo ha inserito in decima posizione.

iPhone 13 Pro: il risultato di DxOMark

Sebbene questo dispositivo si trovi dietro nove smartphone Android, è uno dei migliori sul mercato.

L'iPhone 13 Pro ha registrato 99 punti mentre il device smartphone numero uno, il Huawei P50 Pro ha 106 punti. Ciò significa che solo 7 punti li separano, il che non è del tutto negativo.

Le prestazioni complessive sono molto simili a quelle della serie iPhone 12 dell'anno scorso, ma l'iPhone 13 Pro ottiene punteggi più alti nelle foto selfie, grazie all'accurata esposizione del soggetto, all'ampia profondità di campo e ai buoni dettagli nelle alte luci e negli scatti in interni.

Il melafonino è anche uno dei migliori device nella categoria dei video selfie. La sua gamma dinamica video è ampia, l'esposizione target è accurata, il bilanciamento del bianco neutro presenta una tonalità della pelle naturale e piacevole e anche la sensibilità al colore è eccellente.

L'iPhone 13 Pro è elencato sotto l'ammiraglia 13 Pro Max di Apple nella serie 2021. Viene fornito con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e fino a 1 TB di spazio di archiviazione interno.

Utilizza lo stesso chipset A15 Bionic del Pro Max e ha la stessa configurazione a tre sensori. I modelli di iPhone 2021 hanno le stesse impostazioni della fotocamera frontale e offrono le stesse specifiche dei device 2021: un sensore da 1/3,6 pollici combinato con un obiettivo a fuoco fisso con apertura f/2,2.

Caratteristiche

Sensore da 12 MP 1/3.6″, lunghezza focale equivalente 23 mm, obiettivo con apertura f/2.2;

Sensore 3D;

Modalità cinema (1080p, 30 fps) per la registrazione di video con profondità di campo ridotta;

Usa Dolby Vision per registrare video HDR fino a 4K 60 fps; Registrazione video 4K a 24/ 25/ 30/ 60 fps; Registrazione video 1080p HD a 25 fps, 30 fps o 60 fps.

L'iPhone 13 Pro ha un punteggio fotografico di 102, che è un punto migliore del 12 Pro, grazie all'accurata esposizione del soggetto, all'ampia profondità di campo e ai buoni dettagli nelle alte luci e negli scatti in interni.

Tuttavia, presenta più rumore del suo predecessore. La differenza video è più evidente (95 vs 93), e l'iPhone 13 Pro diventa uno dei migliori terminali in ​​questa categoria, con solo un punto in meno rispetto al punteggio più alto.

Per i video, Apple è riuscita ad aumentare l'esposizione e la sensibilità al colore è ora più stabile. Il nuovo device ha anche una gamma dinamica video più ampia.

