iPhone 13 Pro: la miglior videocamera tascabile di sempre

Apple condivide delle brevi clip su YouTube al fine di promuovere le funzionalità video speciali di iPhone 13 Pro; di fatto, il nuovo melafonino premium è una vera e propria videocamera tascabile di altissimo livello.

iPhone 13 Pro: il cinema è nelle vostre mani

Apple quest'anno sta davvero promuovendo l'idea che avere un iPhone 13 Pro significa avere “Hollywood in tasca“. Ora l'azienda sta pubblicizzando le funzionalità video del suo smartphone di punta con tre nuovi brevi clip condivise su YouTube e altri canali di social media.

Le nuove clip evidenziano alcune delle funzioni chiave della fotocamera di iPhone 13 Pro per le riprese video. Il primo video, chiamato “Detective“, mostra la modalità cinematografica in azione con due persone e una di loro sfocata sullo sfondo. Il video sposta quindi l'attenzione sulla persona sullo sfondo poiché gli utenti possono scegliere dove mettere a fuoco durante le riprese in modalità cinematografica.

Nel secondo video chiamato “Seminterrato“, una donna cammina attraverso una casa buia mentre parla con una voce misteriosa. Questa volta, Apple promuove i miglioramenti per le riprese in situazioni di scarsa illuminazione con il 13 Pro/13 Pro Max.

Per quanto riguarda il terzo video, che si chiama “Pavel“, l'azienda mostra in un video in bianco e nero come gli utenti possano catturare più dettagli e rendere un film più drammatico utilizzando il nuovo teleobiettivo avente zoom ottico 3x.

Tutte le nuove clip durano circa 1 minuto e sono ora disponibili sul canale YouTube ufficiale dell'azienda. Buona visione.

