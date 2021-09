La custodia per iPhone 13 Pro di Apple mostra un ingrandimento significativo del modulo della fotocamera. Preparatevi, il comparto fotografico sarà davvero importante. A proposito, avete comprato un nuovo melafonino?

iPhone 13 Pro: un comparto foto/video da paura, in tutto e per tutto

La nuova custodia in silicone ha rivelato che l'iPhone 13 Pro ha il modulo fotografico più grande mai visto a bordo di un melafonino. Questo ha senso considerando che il modello attuale gode di prestazioni fotografiche di punta notevolmente migliorate quest'anno.

Di fatto, mettere la custodia per iPhone 13 Pro su un iPhone 12 Pro ci dà un'idea di quanto sia grande la differenza. Sulla base dell'immagine condivisa da Apple Insider, come visto sopra, è lecito ritenere che il nuovo modello presenterà un dosso della fotocamera più grande di un terzo. Inoltre, tutto ciò è molto divertente, considerando che anche la dimensione del notch anteriore è stata ridotta di un terzo.

Annunciato questo martedì, il 13 Pro racchiude una serie di aggiornamenti significativi alle lenti. La main camera ha ottenuto un sensore più grande con un'apertura f/1.5 capace di migliorare di 2,2 volte gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Anche l'ottica ultra-wide ha visto grandi aggiornamenti e ora ha un'apertura f/1.8. Questo è molto più grande di quello da f/2.4 dell'iPhone 12 Pro. Infine, il teleobiettivo da 12 MP dispone ora di uno zoom ottico 3x.

Insomma, gli aggiornamenti visti sono abbastanza importanti da giustificare un modulo molto più grande. Inoltre, la profondità del suddetto elemento è stata aumentata, facendola sporgere più che mai.

Ciò è probabilmente dovuto a una nuova tecnologia di stabilizzazione del sensore di spostamento sullo snapper wide; questa è stata realizzata impilando due sensori in diagonale e non in verticale.

L'iPhone 13 Pro ha un costo di 1189€ e i preordini per i nuovi modelli di iPhone sono iniziati oggi. Le prime consegne arriveranno venerdì 24 settembre.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Apple

Smartphone