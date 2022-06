iPhone 13 Pro è il telefono PERFETTO per fare video su YouTube

Uno dei cameraphone più potenti al mondo oggi è in super sconto su Amazon: parliamo dell’iPhone 13 Pro di Apple, un dispositivo con schermo da 6,1 pollici, autonomia eccezionale e fotocamere in grado di girare video in 4K HDR ProRES e scattare immagini in ProRAW.

Nel mondo della mela è il migliore: è potentissimo, dura a lungo, è realizzato con cura e gira clip da paura. Per chi vuole iniziare a creare contenuti è perfetto e adesso vi spieghiamo anche il perché. Intanto sappiate che viene venduto e spedito da Amazon a 1589,00€ al posto di 1769,00€ nella variante da 1 TB di spazio e in colorazione Sierra Blue.

iPhone 13 Pro: cosa può fare?

Oltre ad avere una batteria che dura oltre un giorno con un utilizzo stress, ha un potentissimo processore di punta che farà girare senza problemi anche il gioco più pesante o l’applicazione più energivora. È leggero e compatto, ha uno schermo da 6,1 pollici che si vede benissimo: OLED, SuperRetina, ProMotion (10-120 Hz a seconda dei contenuti) e molto altro ancora.

Grazie alle fotocamere da 12 Mpx in grado di girare video in modalità Cinema, realizzerete corti e short con una qualità hollywoodiana. C’è lo slow-motion e si possono impostare i fotogrammi al secondo a proprio piacimento. Fra le altre cose, citiamo la presenza degli stili fotografici, una sorta di “preset” per la postproduzione delle immagini “al volo”.

La modalità ProRES è destinata ai professionisti dell’imaging: si potranno andare ad editare con una precisione assoluta, i contenuti realizzati con lo smartphone. Volendo, potrete anche montarli con LumaFusion (anche se vi consigliamo un iPad Pro con Apple Pencil) o con Adobe Premiere Rush.

Risoluzione top, clip in 4K HDR, tutto automatico: voi dovrete solo pensare a dare sfogo alla vostra creatività. Con uno spazio da 1 TB poi, potrete archiviare infiniti file.

Buon divertimento con il vostro nuovo iPhone 13 Pro da 1 TB (1589,00€).

