iPhone 13 Pro e 14 Pro: ci sono GROSSI problemi con iOS 16.1

Sembra che ci sia un nuovo grosso problema legato all’aggiornamento di Apple per melafonini, iOS 16. Di fatto, molti utenti segnalano un fastidioso bug che porta una schermata verde dopo la ricerca Spotlight e un blocco del pannello a seguito di alcune operazioni. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Sappiamo tutti che al momento del rilascio di un update ci possono essere dei bug, grandi e piccini, ma comunque fastidiosi. Ecco che quindi dopo il rollout di iOS 16, molti utenti hanno segnalato che ci sono numerosi problemi con il sistema operativo. Quello in questione riguarda la serie iPhone 14, ma anche la line-up del 2021.

iPhone 14 Pro e 13 Pro: cosa succede con iOS 16.1?

Di fatto, è emerso che iPhone 14 Pro e 13 Pro emettono uno strano bug quando si blocca lo schermo. Ci sono problemi con l’animazione del device e, delle volte, sembra quasi che il dispositivo smetta di funzionare del tutto. I primi utenti hanno segnalato questo bug dopo l’installazione di iOS 16.1 arrivato al pubblico la scorsa settimana. I forum di tecnologia sono pieni di segnalazioni in questo senso e riportiamo perfino il video di Mole che mostra il bug in azione.

Si può osservare che lo schermo di iPhone 14 Pro si blocca quando si cerca qualcosa da Spotlight. L’utente che ha caricato lo short su YouTube mostra proprio il device che non riesce a funzionare a dovere. Una volta giunti nella ricerca, il software si “freeza”.

Come se non bastasse, i possessori di iPhone 13/13 Pro segnalano uno strano problema che trasforma l’intera schermata del telefono in un pannello verde inutile (come si evince dalla foto).

Il problema, anche qui, è sorto dopo l’aggiornamento ad iOS 16. Una volta che il display diventa verde, il pannello diventa inutilizzabile. Se il telefono è in garanzia, portatelo in un centro assistenza di Apple per farvelo sostituire e chiedere aiuto in merito. Speriamo che iOS 16.2 risolva tutti questi bug imbarazzanti. Intanto, vi segnaliamo che iPhone 14 continua a scendere di prezzo su Amazon; ora si può portare a casa con 979,00€ al posto di 1029,00€.

