Apple prevede di rilasciare iOS 16.2 fra pochissime settimane

Stando alle ultime informazioni trapelate sul web, sembra che Apple voglia rilasciare iOS 16.2 e iPadOS 16.2 prima di Natale, verosimilmente fra pochissime settimane. Questa versione del software dovrebbe essere ricca di novità e funzionalità, scopriamole insieme.

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino ha da poco rilasciato iOS 16.1 per il grande pubblico dopo un paio di mesi circa dal lancio di iOS 16. Insieme alla nuova iterazione, è giunta anche la controparte per iPad che ha portato diverse novità al sistema operativo. Ora si scopre che la società è già al lavoro sulla prossima versione dell’aggiornamento.

Secondo i rumors provenienti dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, apprendiamo che il prossimo grande big update di iPhone, iOS 16.2, dovrebbe giungere ufficialmente non prima della metà di dicembre insieme a iPadOS 16.2.

iOS 16.2: cosa ci aspettiamo?

Sappiamo che Tim Cook ha già rilasciato le prime beta di queste nuove versioni per programmatori e beta tester pubblici. Non sappiamo con esattezza l’elenco delle funzionalità next-gen ma ci possiamo aspettare che molti miglioramenti arrivino nei giorni a venire. Bisogna stare allerta e intercettare tutte le novità per essere pronti a scoprirle.

Sicuramente ci sarà il supporto per le famigerate Live Activities per alcuni giochi sportivi tramite l’app Apple TV integrata (e non più con app di terze parti). A cosa servirà? Pensate alla bellezza di vedere sulla homescreen o lockscreen, grazie all’isola dinamica, i risultati sportivi delle partite,delle gare di Formula 1 e non solo, in tempo reale. Ci sarà anche un nuovo widget per il Sonno nella schermata di blocco.

Curiosamente ci sarà la lavagna condivisa chiamata Freeform. Si tratterà di un’applicazione speciale disponibile per tutti che dovrebbe arrivare su iPhone, iPad e Mac.

L’aggiornamento in questione dovrebbe venir rilasciato prima di Natale quindi la compagnia ha tutto il tempo per integrare nuove innovative features. Intanto, se volete un melafonino top low-cost, vi suggeriamo iPhone SE (2022) a soli 585,00€.

