Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni trapelate online, sembra che l‘iPhone 13 Pro potrebbe non avere una variante di archiviazione da 256 GB.

iPhone 13 Pro sta arrivando, ma mancherà una versione

Il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare la serie iPhone 13 questo mese e man mano che il rilascio si avvicina, troviamo più fughe di notizie in merito. È appena emersa una nuova informazione relativa alla gamma 13 Pro che rivela che Apple non lancerà una variante di archiviazione da 256 GB per i modelli di punta della line-up.

Apple è famosa per tagliare solitamente le variante di archiviazione intermedie; questa è una abile mossa di marketing che porta gli utenti a spendere denaro extra per le versioni con più storage (ergo, più costose).

In precedenza, abbiamo visto, con la serie del 2014/2015, che la compagnia offriva una variante di archiviazione di base da 16 GB seguita dalla versione da 64 GB. Di fatto, diversi anni fa eliminò il taglio da 32 GB donando meno scelta ai suoi clienti.

Allo stesso modo, Apple ha offerto una variante di archiviazione di base da 32 GB con l'iPhone 7 e ha saltato la variante intermedia da 64 GB; gli utenti potevano scegliere direttamente il modello da 128 GB. Insomma, tale pratica è un Must per la società da diverso tempo.

Ora, sembra che i modelli di iPhone 13 avranno opzioni di archiaviazione basic da 128 GB. Tuttavia, ci sarà un taglio da ben 512 GB e, addirittura (si dice), da 1 Terabyte.

Andando ad analizzare le versioni “non Pro”, sappiamo che l'iPhone 13 Mini e il modello standard saranno disponibili con tagli da 64, 128 e 256 GB. Ci saranno 4 GB di RAM sotto la scocca, mentre i Pro e Pro Max disporranno di ben 6 GB di moduli di memoria virtuale.

