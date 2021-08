Sebbene Apple non abbia ancora rivelato il design dei prossimi modelli di iPhone 13, diversi rendering trapelati ci hanno dato un'idea di come possa essere il design posteriore, ma quello del display è ancora sconosciuto. Se vi aspettate la classica tacca, preparatevi a ricevere uno shock.

iPhone 13 senza tacca: mossa di marketing o spoiler?

“Shock… because“, stando a quanto si apprende, un dispositivo della mela che si ritiene possa ssere l'iPhone 13, è appena apparso all'interno di una serie comica su Apple TV+ chiamata Ted Lasso, con protagonista Jason Sudeikis.

Nell'episodio sei della seconda stagione, andato in onda in queste ore e intitolato “The Signal“, gli spettatori hanno notato un modello di iPhone 13 senza tacca in due scene diverse. Il telefono mostrava l'interfaccia utente personalizzata per iPhone (iOS) ma era privo de notch. Inoltre, il design posteriore è stato mostrato e ha rivelata una configurazione a doppia fotocamera simile a quella dell'iPhone 13 vanilla, come suggerito in alcune perdite.

Dal 2017, quando Apple ha rilasciato l'iPhone X, la tacca è stata parte integrante del design dei melafonini e ha ospitato alcuni componenti chiave per Face ID e per la selfiecam. Il modello di quest'anno dovrebbe presentare una tacca di dimensioni più piccole poiché si riteneva che la compagnia sia stata in grado di spostare i componenti del Face ID sotto lo schermo. Pare anche che abbia optato per il Touch ID al posto del Face ID.

Anche se sembra improbabile che Apple mostri intenzionalmente il design del futuro melafonino in questo modo, esiste la possibilità che questo possa effettivamente essere l'iPhone 13 che dovrebbe essere lanciato a settembre. In alternativa, è possibile che l'azienda abbia utilizzato effetti speciali digitali per mascherare il design effettivo del dispositivo. Questo sembra essere molto più plausibile. In poche parole, non illudetevi troppo!

