iPhone 13 Pro come non lo avete mai visto (VIDEO)

Il teardown di iPhone 13 Pro appena trapelato su YouTube rivela una batteria da 3.095 mAh e un modem Qualcomm X60 5G.

iPhone 13 Pro: com'è fatto all'interno?

Un video di teardown pubblicato da poche ore sul tubo ha rivelato che l'iPhone 13 Pro appena svelato da Apple è dotato di una batteria di 3.095 mAh. Questo valore è notevolmente più alto di quello visto sul modello precedente. Per chi non lo sapesse, iPhone 12 Pro disponeva di una cella di 2.815 mAh.

Durante il keynote di presentazione, l'azienda di Cupertino ha promesso che il nuovo modello avrebbe goduto di un'autonomia maggiore rispetto al device premium dello scorso anno. Precisamente, si legge che la variante da 6,1 pollici dura un'ora e mezza in più rispetto alla generazione 2020. Il Pro Max invece, gode di ben due ore e mezzo di autonomia in più. Inoltre questa volta la batteria è a forma di L ed è prodotta dalla Sunwoda Electronic Co.

Il video di smontaggio del blogger WekiHome rivela anche che il 13 Pro utilizza Qualcomm X60 come modem per le reti 4G. Inoltre, il telefono viene equipaggiato con uno schermo avente un refresh rate adattivo fino a 120Hz fornito da Samsung e un Taptic Engine leggermente più piccolo rispetto allo scorso anno. Anche la RAM del terminale è prodotta da Samsung, mentre la giapponese Kioxia è responsabile della memoria flash.

Tutto sommato, le parti interne dell'iPhone 13 Pro non sono troppo diverse rispetto al 12 Pro, anche se ci sono state molti aggiustamenti.

Detto questo, coloro che stanno cercando di acquistare gli ultimi melafonini del colosso di Cupertino rimarranno delusi nel sapere che l'azienda con sede a Cupertino ha posticipato i tempi di consegna dei suddetti device alla fine di ottobre. Tuttavia, si possono comunque ordinare dal sito ufficiale della società o da Amazon.

I telefoni della serie iPhone 13 di Apple includono storage da 128 GB, 256 GB e 512 GB, mentre le versioni Pro arrivano fino ad 1 TB di spazio per l'archiviazione dei dati e l'installazione di app.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi