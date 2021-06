iPhone 13 Pro sarà dotato di obiettivo ultra grandangolare con messa a fuoco automatica; questo è quanto si evince da alcuni report trapelati in rete in queste ore.

iPhone 13 Pro: la previsione di Ming-Chi Kuo

L'analista affidabile Ming-Chi Kuo ha previsto all'inizio di quest'anno che Apple stesse lavorando ad un obiettivo ultra grandangolare avanzato per alcuni dei modelli di iPhone 13, che dovrebbero essere rilasciati nella seconda metà del 2021. In una nuova nota di ricerca ottenuta da 9to5Mac , Kuo ha ribadito che il modello Pro disporrà di un'ottica ultra-wide con messa a fuoco automatica.

Gli attuali obiettivi ultra-grandangolari utilizzati da Apple sono a fuoco fisso, il che significa che non possono mettere a fuoco un oggetto specifico. Con l'autofocus, gli utenti saranno in grado di regolare l'obiettivo per scegliere cosa mettere in risalto, proprio come avviene con la camera principale o i teleobiettivi.

Oltre all'autofocus, l'analista ha anche affermato che l'obiettivo ultra grandangolare dell'iPhone 13 Pro avrà sei elementi anziché cinque, il che probabilmente porterà a immagini e video migliori. Con la gamma attuale, Apple ha notevolmente migliorato l'obiettivo ultragrandangolare con Deep Fusion e Night Mode, ma questo non fornisce ancora la stessa qualità degli altri, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

La nota di Kuo afferma che solo i modelli Pro degli iPhone di quest'anno riceveranno l'obiettivo ultra grandangolare aggiornato. Tuttavia, afferma che l'azienda dovrebbe apportare gli stessi miglioramenti a tutti i modelli di iPhone con la prossima generazione nel 2022.

Le indiscrezioni suggeriscono che l'iPhone 13 (o iPhone 12S) avrà un design simile all'iPhone 12, ma con un nuovo processore, un notch più piccolo, fotocamere migliorate, supporto 5G UWB esteso a tutti i mercati e display ProMotion a 120Hz sui modelli Pro. I nuovi melafonini dovrebbero essere annunciati tra settembre e ottobre di quest'anno, perciò restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Apple

Smartphone