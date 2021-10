iPhone 13 Pro: avete già visto questo BUG?

La serie iPhone 13 è attualmente sugli scaffali in molte regioni e le sue vendite sono state abbastanza buone. Questo dispositivo è dotato di alcuni miglioramenti tra cui un notch più piccolo, un'elevata frequenza di aggiornamento, una batteria più grande, una modalità film, un chip migliorato e così via. Tuttavia, dal rilascio della serie 2021, è stato afflitto da un paio di problemi. Ci sono state segnalazioni legate al fatto che l'Apple Watch non riuscisse a sbloccare il melafonino. Inoltre, ci sono rapporti secondo cui il telefono, a volte, non mostra la scheda SIM, elimina le immagini, ha problemi con il touch screen e così via.

iPhone 13: il bug sullo stato di ricarica

Ora, ci sono segnalazioni del fatto che la serie iPhone 13, in particolare l'iterazione 13 Pro, ha un bug legato alla ricarica del terminale. Secondo i rapporti, dopo aver scollegato il device dal caricabatterie, questo sembra mostrare ancora l'icona di ricarica nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questo è un bug su iPhone 13 Pro e non è un caso isolato.

Alcuni netizen hanno messo in dubbio l'uso della ricarica wireless o degli screenshot e ha anche autocertificato tramite video che si tratta effettivamente di un problema a tutti gli effetti.

Un utente ha scritto sul web “… il mio iPhone 13 Pro è stato caricato con MagSafe ma l'icona della batteria è sempre in stato di carica. È davvero una ricarica illimitata?“

A differenza del problema di ricarica dell'iPhone 13, l'errore del touch dello schermo di iOS 15 è ovviamente un bug su larga scala. Sui post di supporto di Reddit, Twitter e Apple, ci sono molti rapporti di clienti che hanno riscontrato problemi legati ad un touchscreen non perfettamente funzionante sui nuovi modelli.

Su Weibo c'è anche un gran numero di persone che segnalano lo stesso problema. Inoltre, un piccolo numero di possessori di melafonini segnala che gli iPhone più vecchi hanno lo stesso problema anche dopo l'ultimo aggiornamento a iOS 15. Ciò suggerisce che il bug del touch screen non è univoco per la serie iPhone 13. Pertanto, possiamo escludere un possibile problema hardware.

