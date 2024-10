iPhone 13: prezzo mai così basso, meno di 500 euro su eBay

eBay ti offre una grandissima occasione su iPhone 13: sebbene sia uno smartphone non proprio recentissimo, come ogni dispositivo Apple sa essere tremendamente attuale e competere anche con telefoni di ultima generazione. Oggi puoi acquistarlo su eBay al prezzo eccezionale di soli 499,99 euro, con spedizione gratuita garantita con corriere espresso.

iPhone 13: sì, ne vale ancora la pena

iPhone 13 è dotato di un display da 6.1 pollici dalla risoluzione di 2532×1170 pixel che assicura una qualità visiva sorprendente anche sotto la luce diretta del sole.

Un pannello che esalta al massimo la fotocamera da 12 megapixel, forse non al top per quanto concerne i numeri, ma che grazie all’algoritmo Apple riesce a garantirti scatti di alta qualità con la possibilità di registrare filmati in 4K.

Dal design elegante e robusto, con uno spessore di soli 7,7mm, iPhone 13 è anche uno smartphone piacevole da tenere in mano, con un colore blu che gli conferisce ulteriore raffinatezza.

A distanza di tempo, è ancora un telefono in grado di rivaleggiare con i migliori sul mercato e se puoi acquistarlo a questo prezzo diventa un affare non da poco: approfitta dello sconto su eBay e portatelo a casa a soli 499,99 euro.