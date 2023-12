iPhone 13 non teme urti e cadute con questa cover ad appena 12€

L’imperdibile cover protettiva Elago, oltre a garantire una completa protezione da urti e cadute accidentali per il tuo iPhone 13, rende lo smartphone ancora più comodo e maneggevole durante l’utilizzo: presa decisa e ben salda. I materiali con cui è realizzata sono eccellenti e potrai effettuare la ricarica wireless senza problemi.

Ascolta l’istinto, prima che l’offerta giunga al termine: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 57% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 5% da spuntare in pagina, la cover sarà tua con circa 12 euro invece di 29 euro.

Cover protettiva per iPhone 13 in doppio sconto

Le custodie di Elago si caratterizzano per un design moderno e ricercato, che ben si sposa con l’impatto estetico di iPhone 13. Questa cover protettiva è realizzata in silicone liquido, che fornisce una gradevole sensazione di morbidezza, rendendo comoda l’impugnatura dell’iPhone grazie alla finitura opaca antiscivolo.

Nessun problema per raggiungere i pulsanti a bordo del dispositivo, liberi da ogni copertura. Le lunette rialzate da 1.3 mm proteggeranno adeguatamente la fotocamera e lo schermo. Ricorda che sarai in grado di effettuare la ricarica con Magsafe mantenendo la cover applicata.

Un’occasione da non perdere, i modelli disponibili stanno per finire: metti nel carrello la tua nuova cover protettiva Elago per Apple iPhone 13, risparmierai più di 17 euro e la riceverai direttamente a casa entro Natale.

