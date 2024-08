iPhone 13: in offerta flash a 529€ è il BEST BUY di oggi

iPhone 13 conviene sempre di più ed è ora uno dei best buy del momento per chi cerca un nuovo iPhone. Con l’offerta eBay in corso oggi, infatti, iPhone 13 è ora acquistabile al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La versione in offerta ha 128 GB ed è disponibile con colorazione Nero Mezzanotte.

iPhone 13: un best buy a questo prezzo

Con iPhone 13 si va sul sicuro ed è possibile assicurarsi uno smartphone completo e veloce. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni (si tratta dello stesso SoC utilizzato da iPhone 14 e 14 Plus). Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore oltre che di 128 GB di storage. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Il comparto tecnico è completo e senza punti deboli. Lo smartphone di Apple è in grado di offrire prestazioni eccellenti, dimensioni compatte e un software sempre aggiornato.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 529 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per assicurarsi iPhone 13 al prezzo indicato basta premere sul box qui di sotto. La consegna è sempre gratuita. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per poter assicurarsi un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.