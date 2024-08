iPhone 13 in offerta a 579€ su Amazon: è un BEST BUY (anche in 5 rate)

iPhone 13 continua ad essere una delle opzioni più interessanti per gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo iPhone. Con l’offerta in corso su Amazon, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 579 euro, con possibilità anche di effettuare un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello in offerta ha 128 GB ed è disponibile in varie colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 13: è il best buy di oggi su Amazon

Con iPhone 13 è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo, che rappresenta un’alternativa interessantissima agli iPhone più costosi. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici a cui affianca il SoC Apple A15 Bionic. Tra le specifiche ci sono due fotocamere posteriori oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. La versione in offerta ha 128 GB di storage. C’è anche il Face ID, per l’accesso e l’autenticazione in sicurezza, oltre alla possibilità di sfruttare tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 579 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e di effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.