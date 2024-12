iPhone 13: in offerta a 499€, è uno dei best buy di Amazon oggi (anche in 5 rate)

iPhone 13 è in offerta su Amazon: lo smartphone di Apple può ora essere acquistato con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere subito alla promozione, valida solo per alcune colorazioni dello smartphone, è possibile premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 13: un best buy nella fascia media

iPhone 13 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Apple da meno di 500 euro. Il modello in questione è in grado di abbinare ottime prestazioni con dimensioni compatte e, soprattutto, un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello dei modelli più recenti.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il sempre ottimo SoC Apple A15 Bionic, lo stesso che viene utilizzato anche dagli iPhone 14 e 14 Plus. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo, invece, è iOS 18 con Apple che garantisce un supporto software di primo livello per il suo smartphone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili in modo da dilazionare la spesa. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile al prezzo ridotto indicato solo in alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.