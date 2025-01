iPhone 13 in offerta a 499 su Amazon: è sempre un ottimo acquisto

iPhone 13 si conferma un vero e proprio best buy su Amazon in questo momento. Lo smartphone di Apple è ora disponibile con un prezzo scontato di 499 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate senza interessi, con carta di debito. Si tratta di un’ottima offerta che consente di mettere le mani su di uno smartphone veloce, compatto e in grado di garantire l’accesso completo a tutti i servizi Apple. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: la scelta giusta su Amazon

Con iPhone 13 è possibile acquistare un ottimo iPhone, con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il sempre valido SoC Apple A15 Bionic che viene supportato da un display OLED da 6,1 pollici.

Lo smartphone è dotato di 128 GB di spazio di archiviazione e può contare su di una doppia fotocamera posteriore, in grado di garantire ottime prestazioni per la fascia di prezzo. Lato software, invece, troviamo iOS 18.2 e la garanzia di aggiornamenti costanti da parte di Apple.

iPhone 13 ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple e intende mantenere la spesa al di sotto dei 500 euro, senza dover ripiegare sull’usato, sacrificando la garanzia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 con un prezzo scontato di 499 euro. Lo smartphone, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali su Amazon, è ora disponibile anche optando per l’acquisto in 5 rate. Lo sconto, però, è valido solo per alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.