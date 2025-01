iPhone 13 in offerta a 481€: ora è un vero affare

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere troppo c’è oggi la possibilità di puntare su iPhone 13. Lo smartphone di Apple è ora in offerta su eBay dove, con il codice PSPRGEN25, è acquistabile al prezzo scontato di 481 euro con possibilità di sfruttare anche il pagamento in 3 rate con PayPal oppure Klarna e di beneficiare dei vantaggi della Garanzia Italia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 13: la scheda tecnica

La scheda tecnica di iPhone 13 include il SoC Apple A15 Bionic, una garanzia in termini di performance, che viene affiancato da un display OLED da 6,1 pollici. Lo smartphone ha 128 GB di storage ed è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con un supporto software costante da parte di Apple.

Con iPhone 13 è possibile puntare su di uno smartphone di buona qualità e con un prezzo davvero molto accessibile, per gli standard della gamma Apple, che consente, quindi, di poter acquistare un nuovo iPhone, senza dover ricorrere al mercato dell’usato, spendendo meno di 500 euro.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al momento del pagamento, iPhone 13 è ora disponibile al prezzo scontato di 481 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal oppure Klarna. Lo smartphone ha Garanzia Italia.

Per accedere subito alla promozione è possibile premere sul box qui di sotto.