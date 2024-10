iPhone 13 in offerta a 474€: è lui il best buy della gamma Apple

iPhone 13 non passa mai di moda e diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24, infatti, è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 474 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. L’offerta riguarda le versioni con colorazione nero o blu. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

iPhone 13: il prezzo è quello giusto

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, una garanzia di buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta dello stesso chip che viene utilizzato anche da iPhone 14/14 Plus.

Tra le specifiche c’è spazio per una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 12 Megapixel, e per una fotocamera anteriore, sempre da 12 Megapixel. Il modello in offerta ha 128 GB di storage. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

In questo momento, iPhone 13 rappresenta l’alternativa migliore per chi cerca un nuovo iPhone ma non intende superare i 500 euro di spesa. Il supporto software costante di Apple e le ottime prestazioni, infatti, garantiranno anni e anni di utilizzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 474 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.