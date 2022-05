iPhone 13 impazza ovunque: è il momento di farlo tuo

Apprendiamo in queste ore che le vendite di melafonini sono aumentate del 20% in questi primi mesi del 2022 in tutto il mondo, con un focus particolare sul mercato statunitense. A riportare le stime di spedizione ci ha pensato il portale di Canalys che ha affermato come l’OEM di Cupertino sia riuscito a spedire oltre 20 milioni di iPhone. Questo è frutto anche delle ottime performance della line-up iPhone 13 rilasciata a settembre dello scorso anno.

Le vendite quindi, sono cresciute del 20% rispetto al passato e hanno segnato la quota di mercato del 51% suggerendo un nuovo record per Apple.

iPhone: spedizioni da record in tutto il mondo

Di fatto, apprendiamo anche che Apple è stato il fornitore numero uno di telefonia in quasi tutto il mondo, specialmente in Nord America. Samsung invece, è arrivata al secondo posto con Lenovo all’ultimo gradino del podio e TCL, Google e tutti gli altri nella parte bassa della classifica. Tuttavia, citiamo una crescita per Apple, Google e Lenovo ma TCL, Samsung hanno visto scendere le loro quote di mercato.

Il sito di Canalys afferma che la crescita della mela è dovuta alle ottime performance di iPhone 13, la gamma di iDevice premium uscita a settembre dello scorso anno. Tuttavia, perfino iPhone SE 5G (che oggi portate a casa a soli 499,00€) ha aiutato l’azienda ad ottenere spedizioni da record in questo primo periodo del 2022.

Riportiamo di seguito le parole di Brian Lynch, analista di Canalys:

Il mercato degli smartphone in Nord America è stato sostenuto dalla forte crescita di Apple. In questo trimestre, l’elevata popolarità dell’iPhone 13 è stata il fattore chiave. Con la domanda globale più incerta, Apple ha spostato più dispositivi in ​​Nord America dopo aver dato la priorità ad altre regioni nel quarto trimestre del 2021, consentendole di soddisfare maggiormente la domanda e soddisfare gli ordini arretrati rispetto al precedente trimestre. Inoltre, il lancio dell’ultima edizione di iPhone SE offre un’opzione conveniente per molti dei fedeli utenti iOS del Nord America. Nonostante non siano abilitati per mmWave, i crescenti investimenti dei vettori in banda C e spettri inferiori a 6 GHz saranno aprire le porte alla crescita del mercato di iPhone SE nei prossimi trimestri.

Se cercate iPhone 13 invece, vi segnaliamo che il modello standard con memoria da 256 GB si porta a casa a soli 887,00€ con spedizione gratuita.

