Apple: ecco il piano per evitare la carenza di semiconduttori

Si legge che TSMC, il noto chipmaker fornitore di Apple, intende costruire un nuovo impianto di produzione di chipset a Singapore così da poter affrontare la crisi dei semiconduttori che è presente in tutto il mondo da diversi mesi.

Di fatto, TSMC sta cercando di capire le potenzialità relative alla costruzione di una nuova fabbrica a Singapore; questa mossa potrebbe aiutare il suo cliente principale, il colosso di Cupertino, ad affrontare i periodi di crisi che potrebbero arrivare nel futuro. A riportare questa notizia ci ha pensato il Wall Street Journal.

Apple: la mossa di TSMC per sconfiggere la crisi

Sappiamo tutti che TSMC è il fornitore numero uno di chipset e semiconduttori di Apple; è l’azienda che si occupa della costruzione degli Apple Bionic e Silicon. Notiamo anche che i SoC della mela hanno sempre la priorità rispetto a quelli dei brand competitor e questo quindi, contribuisce ad alimentare la suddetta crisi che tutti sappiamo.

Ad oggi i piani per la costruzione di una nuova fabbrica super tecnologica a Singapore sono ancora in una fase primordiale e prototipale. Stando a quanto si legge online, il governo della nazione dovrebbe aiutare la società al finanziamento del sito stesso.

All’interno di questo impianto dovrebbero venir prodotti i chipset costruiti con nodi architettonici a 7 o 28 nanometri. Certo, non sono quelli più recenti della mela a 4 o 5 nm ma poco male. L’espansione potrebbe permettere di liberare “spazio” nelle fabbriche più produttive volte alla costruzione dei nuovi Silicon M e Bionic A.

Unitamente a ciò, TSMC sta realizzando anche una fabbrica da 12 miliardi di dollari in Arizona per creare chipset a 5 nm. Ricordiamo che gli impianti più importanti si trovano a Taiwan ma la società si sta espandendo anche in Texas e in California.

