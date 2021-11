iPhone 13: il suo valore nel mercato dell'usato è ALTISSIMO

iPhone 13 mantiene il suo valore meglio dei precedenti iPhone a causa della carenza di offerta. Una nuova ricerca mostra che il livello di deprezzamento che colpisce i nuovi melafonini è la metà di quello che abbiamo avuto con la generazione precedente. La ricerca afferma che sebbene i telefoni Apple di solito abbiano più valore di qualsiasi altro marchio, questo è “un deprezzamento eccezionalmente basso“.

Secondo SellCell, dopo il primo e il secondo mese, l'iPhone 13 ha perso fino al 50% di valore in meno rispetto al modello 12. Non solo, il nuovo prodotto ha visto l'importo più basso di deprezzamento due mesi dopo il lancio rispetto alle altre generazioni di iDevice, deprezzandosi solo del 25,5%.

Uno dei motivi, afferma la ricerca, è la carenza di chip. Dal momento che è stato difficile per i clienti ottenere i nuovi smartphone Apple, i loro prezzi sono rimasti più alti, poiché ci sono ancora persone che cercano di ottenerne uno:

Questi ritardi sono, ovviamente, scomodi. Tuttavia, l'effetto a catena di tali battute d'arresto è inevitabilmente un aumento della domanda del prodotto in questione. Ciò significa che l'iPhone 13 ha visto la migliore conservazione del valore nei primi due mesi dal lancio, rispetto ai modelli precedenti; non solo ottime notizie per Apple, ma ottime notizie per coloro che si sono assicurati un telefono al momento del lancio.

La ricerca di SellCell mostra che il deprezzamento dei nuovi iPhone 13 è inferiore del 19,1% rispetto al deprezzamento della serie 11 nei primi due mesi:

D'altra parte, il 13 Mini ha perso il valore medio sui tre telefoni. Solo il modello da 512 GB ha recuperato, rivendicando il 4% del suo valore. I modelli da 256 GB e 128 GB hanno perso rispettivamente il 7,5% e il 5%.

Questo rapporto aiuta anche a capire le indiscrezioni legate al fatto che Apple potrebbe non realizzare un altro mini modello, poiché sia lo scorso terminale che quello di generazione attuale non hanno venduto affatto bene.

Per quanto riguarda il futuro iPhone 14, SellCell non pensa che questi modelli manterranno lo stesso valore dell'attuale generazione:

Questa lenta tendenza al deprezzamento potrebbe continuare per le future versioni di iPhone? Beh, forse no. A meno che la crisi dei componenti non continui nel 2022/2023, è più che probabile che Apple avrà abbastanza telefoni per garantire che l'offerta soddisfi la domanda, una volta che l'iPhone 14 arriverà. Con questo in mente, è improbabile che vedremo di nuovo questo lento tasso di deprezzamento. Non possiamo dirlo con certezza, ma la carenza di chip e la crisi sanitaria globale sono circostanze uniche che (speriamo tutti) non vedremo mai ancora.