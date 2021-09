Apple ha presentato la serie iPhone 13 poche ore fa. Si noti che l'area dei pixel è aumentata a 1,7μm. Infine, l'apertura è f/1.5 ed entrambi utilizzano un obiettivo 7P. Vale la pena ricordare che l‘intera serie di iPhone 13 è dotata di una tecnologia di spostamento del sensore (vista solo su iPhone 12 Pro Max, finora). Inoltre, per la prima volta, la gamma di melafonini supporta la nuova modalità Film (chiamata ufficialmente “Cinematic Mode“).

iPhone 13: come funziona la Cinematic Mode?

Possiamo notare che il modello Mini e quello da 6,1 pollici utilizzano ancora le stesse doppie camere posteriori. Tuttavia, la disposizione dei sensori ha ora un nuovo design diagonale. Notiamo un sensore da 12 Mpx wide abbinato ad un secondo (sempre da 12 Mega) ultrawide. Tuttavia, questa volta la main camera introduce una lente che permette di avere un'ingresso di luce superiore del 47%

La modalità Cinema è sostanzialmente la stessa della modalità Ritratto per i video. Sfoca lo sfondo e lascia solo il soggetto a fuoco. I modelli Pro supportano il codec ProRes e, in un certo senso, questa feature è un po' come la modalità RAW, che consente agli utenti molta più flessibilità durante il color grading delle foto. Ancora, il sensore LiDAR rimane un'opzione esclusiva dei modelli Pro.

La serie iPhone 13 supporta anche Dolby Vision HDR e Dolby color grading per ogni fotogramma. Anche l'obiettivo ultra grandangolare è stato aggiornato: ora presenta un nuovo sensore, obiettivo 5P, apertura f/2.4 e angolo di visione di 120 °.

Specifiche tecniche iPhone 13 Mini e standard

iPhone 13 mini -5,4 pollici (2340×1080 pixel) display OLED 476 PPI Super Retina XDR, luminosità 800 nit, luminosità fino a 1200 nit, HDR, True Tone, protezione Ceramic Shield;

iPhone 13 – Display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel), 800 nit di luminosità, fino a 1200 nit di luminosità, HDR, True Tone, protezione Ceramic Shield;

Chip Bionic 5nm a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) con architettura a 64 bit, GPU a 5 core, Neural Engine a 16 core;

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB;

iOS 15;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per video, flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, 12 MP ultragrandangolare a 120° (f/2.4) fotocamera secondaria, obiettivo 5P;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID, altoparlanti stereo;

Dimensioni iPhone 13 mini: 131,5×64,2×7,65 mm; Peso: 140 grammi;

Dimensioni dell'iPhone 13: 146,7×71,5×7,65 mm; Peso: 173 grammi;

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, chip Ultra Wideband per la consapevolezza spaziale, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida, fino a 17 ore (iPhone 13 mini) / 19 ore (iPhone 13) di riproduzione video.

Specifiche 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 13 Pro: display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel) con ProMotion con frequenze di aggiornamento adattive fino a 120 Hz, luminosità 1000 nit, luminosità fino a 1200 nit, HDR, protezione Ceramic Shield;

iPhone 13 Pro Max -6,7 pollici (2778×1284 pixel) Display OLED Super Retina XDR 458ppi con ProMotion con frequenze di aggiornamento adattive fino a 120Hz, luminosità 1000 nit, luminosità fino a 1200 nit, protezione Ceramic Shield;

Chip Bionic 5nm a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) con architettura a 64 bit, GPU a 5 core, Neural Engine a 16 coreM

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB;

iOS 15;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.5), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, 12 MP 120° Ultra Wide (f /1.8) fotocamera, obiettivo 5P, teleobiettivo da 12 MP con apertura f/2.8 con zoom ottico 3x per una gamma di zoom ottico totale 6x, ritratti in modalità notturna abilitati dallo scanner LiDAR;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

Dimensioni iPhone 13 Pro: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm; Peso: 203 grammi;

Dimensioni massime dell'iPhone 13 Pro: 160,8 × 78,1 × 7,65 mm; Peso: 238 grammi;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID, altoparlanti stereo;

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, chip Ultra Wideband per la consapevolezza spaziale, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida, fino a 22 ore (iPhone 13 Pro) / 28 ore (iPhone 13 Pro Max) di riproduzione video.

