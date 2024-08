iPhone 13 è sempre più conveniente: il prezzo cala a 529€

iPhone 13 si conferma un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Con l’offerta in corso su eBay, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 529 euro. L’offerta è valida per tre diverse colorazioni: nero, azzurro e verde (basta premere sulla colorazione scelta per accedere alla pagina della promo). L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal. L’offerta riguarda la versione da 128 GB dello smartphone.

iPhone 13: un best buy assoluto con l’offerta di oggi

La scheda tecnica di iPhone 13 non ha bisogno di troppe presentazioni. Lo smartphone può sfruttare l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni ed efficienza. Si tratta dello stesso SoC utilizzato anche da iPhone 14 e 14 Plus.

Lo smartphone ha un display OLED da 6,1 pollici oltre a 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità di accedere a tutti i servizi della casa di Cupertino. Lo smartphone non ha punti deboli, garantendo un ottimo mix tra prestazioni, dimensioni compatte, funzionalità ed efficienza.

Con la nuova offerta eBay, è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 529 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo sconto è valido per le seguenti colorazioni:

La promozione è accessibile solo per un breve periodo. Le unità disponibili in sconto sono poche e, quindi, è necessario completare rapidamente l’acquisto prima che l’offerta si esaurisca.