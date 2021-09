iPhone 13 è più vicino che mai, anzi: l'intera gamma lo è. Come da tradizione, in questo preciso momento non puoi fare acquisti sull'Apple Store tramite Web. Il motivo? Semplice, perché è offline. Non potrai avere accesso al sito fino alla fine del keynote, previsto per oggi alle 19. Durante l'attesissimo evento, verranno presentati con ogni probabilità i nuovi melafonini, ma anche Watch Series 7 e probabilmente altre novità.

iPhone 13 ormai dietro l'angolo

Quando lo store online del colosso di Cupertino viene messo offline è perché, naturalmente, dev'essere aggiornato con i nuovi prodotti in vendita.

Fra questi, anche se come sempre non ci sono certezze fino alla fine, con ogni probabilità ci saranno nuovi smartphone top di gamma, smartwatch e – secondo leak dell'ultimo minuto – è probabili anche nuovi tablet (iPad). Meno probabile, ma non totalmente escludibile, l'arrivo della nuova generazione di AirPods Pro.

Insomma, ormai ci siamo e la messa in stato di manutenzione dell'Apple Store è un'ulteriore conferma: la gamma di iPhone 13, insieme ad altre novità hardware, è in procinto di essere lanciata. Non perdere l'evento di lancio, che puoi seguire in diretta streaming da smartphone, tablet e PC. Se non sai come fare, puoi seguire le nostre istruzioni. L'appuntamento è a partire dalle 19 di oggi, ora locale.

Apple

Smartphone