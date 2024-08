iPhone 13 è in offerta su Amazon: a questo prezzo è l'AFFARE di oggi

iPhone 13 si conferma uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 569 euro, con possibilità anche di optare per un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni.

iPhone 13: è l’affare del giorno su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato dalla gamma iPhone 14 che, quindi, non offre prestazioni di livello superiore rispetto al 13.

Si tratta delle specifiche giuste per garantire prestazioni ottime anche in dimensioni compatte. Lo smartphone ha 128 GB di storage ed è dotato del sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

In questo momento, il rapporto qualità/prezzo dello smartphone di Apple è davvero elevato. Per chi cerca un nuovo iPhone a prezzo contenuto e senza affidarsi al mercato dell’usato, infatti, iPhone 13 rappresenta la scelta giusta. Le prestazioni sono ottime e il supporto software di Apple continuerà acora per molto tempo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 con un prezzo scontato di 569 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, con carta di debito. La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple con una spesa contenuta. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni e potrebbe terminare a breve.