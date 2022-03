iPhone 13 è il telefono più venduto in Cina, di nuovo

iPhone 13 è il telefono più venduto in Cina per il quarto mese consecutivo. Di fatto, se siete degli appassionati della mela, sarete d'accordo sul fatto che un paio di anni fa Apple stava lottando per vendere i suoi iPhone in Cina. La svolta è iniziata con l'iPhone X che ha segnato un enorme cambiamento nello stile di design dei device del colosso di Cupertino.

Da allora, Apple ha registrato una rapida crescita in Cina. L'ultima serie di iPhone 13 ha persino contribuito a rafforzare le prestazioni del marchio da quando è stata rilasciata.

iPhone 13: la serie è un successo ovunque, anche in Cina

L'ultimo rapporto di ricerca di mercato condotto da CINNO Research mostra che l'iPhone 13 è lo smartphone più venduto in Cina nel mese di gennaio 2022. Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino ha registrato un fatturato totale di 2,3 milioni di unità durante il periodo preso in esame. Secondo i registri, questo è il quarto mese consecutivo in cui l'ultima line-up di punta della mela è in cima alle classifiche in tutto il continente asiatico. L'impresa è iniziata nell'ottobre 2021, un mese dopo il primo rilascio della gamma in tutto il mondo.

Tuttavia, Apple non è il marchio che ha ottenuto i maggiori guadagni in Cina a gennaio 2022. La corona è stata presa da OPPO che ha venduto circa 5,4 milioni di smartphone; fanno eccezione i terminali venduti mediante il marchio Realme.

Vivo è arrivato secondo con circa 5,2 milioni di unità vendute. Honor è arrivata al terzo posto con circa 5,2 milioni di unità vendute a gennaio. Apple ha occupato il quarto posto con 5,1 milioni di unità vendute durante il periodo. Xiaomi ha completato i primi 5 posti con una stima di 4,4 milioni di unità vendute a gennaio. Curiosamente, da questa lista è assente Samsung che, nonostante abbia rilasciato ottimi midrange, non ha conquistato il pubblico cinese; vediamo se le cose cambieranno in questi mesi dopo l'annuncio dei Galaxy S22.

