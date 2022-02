iPhone 13: ecco le nuove custodie MagSafe primaverili

Le nuove foto trapelate in rete rivelano i nuovi colori per le custodie MagSafe primaverili per iPhone 13/ 13 Pro. Di fatto, la primavera è alle porte, il che vedremo, oltre al melafonino SE di terza generazione con supporto al 5G, oltre all'iPad Air V, anche nuove cover MagSafe per iPhone 13.

Con il primo evento Apple che si vocifera essere fra nove giorni, le foto emerse in rete rivelano le nuove custodie in silicone MagSafe per la linea-up presentata a settembre dello scorso anno.

iPhone 13: nuovi colori per le cover in silicone

Secondo l'utente di Twitter Majin Bu, sappiamo che ci saranno quattro nuove custodie in silicone MagSafe per la linea iPhone 13 con i nuovi colori giallo, verde scuro, viola e arancione.

Questa non è la prima volta che Majin Bu condivide nuove collezioni di custodie e le ha corrette, quindi è lecito ritenere che potremmo vedere cosa svelerà la mela tra pochi giorni.

Detto questo, è probabile che la compagnia adotti gli stessi colori anche per i nuovi cinturini Apple Watch. Di solito, l'OEM di Cupertino offre fino a sette nuove opzioni durante il cambio di stagione. Inoltre, aspettatevi nuovi case in pelle, forse un nuovo Wallet MagSafe in pelle e nuovissimi cinturini per Apple Watch.

Molti analisti e leaker ritengono che l'azienda di Cupertino svelerà anche il nuovo iPhone SE 3, l'iPad Air di quinta generazione con funzione Central Stage e probabilmente nuovi MacBook/Mac Mini. Qualcuno suggerisce che vedremo solo i Mac Mini con M1 Pro/Max, mentre altri sottolineano che la società svelerà i primi laptop Air ridisegnati con SoC M2 e il restyling del Pro da 13 con lo stesso chipset sotto la scocca.

Ad ogni modo, cosa ne pensate di questi nuovi colori primaverili per le custodie MagSafe per iPhone 13? Avete intenzione di acquistarle una volta che disponibili? Fatecelo sapere.

