Nelle ultime settimane, ci sono state diverse segnalazioni riguardanti la prossima serie di melafonini, la gamma iPhone 13. L'ultimo rapporto su questa line-up riguarda la pubblicazione delle prime pellicole in vetro temperato per gli schermi dei nuovi iDevice. Si può osservare che sia la variante standard che l'iterazione Pro disporranno di display da 6,1 pollici. Ma c'è un particolare che non è passato inosservato da questo rumor…

iPhone 13 avrà un notch più piccolo, confermato

Alcuni produttori di accessori spesso ottengono in anticipo i prototipi dei gadget della mela per la produzione dei suddetti accessori. Pertanto, è comune avere fughe di notizie di questi articoli. Da quanto si apprende, proprio come per la gamma iPhone 12, iPhone 13 e Pro adotteranno uno schermo da 6,1 pollici. Inoltre, possiamo vedere dalla perdita che la serie di nuova generazione manterrà il design della tacca, ma proprio come sappiamo da rapporti precedenti, questa sarà davvero piccola… anche più di quello visto dai rendering emersi finora.

La fuga di notizie mostra anche un cavo da Type-C a Lightning (intrecciato), tuttavia, non vi è alcuna garanzia che questo sia relativo alla serie iPhone 13. Apple ha già inserito il cavo Type-C-Lightning in alcuni dei suoi prodotti (Mac). Resta da vedere se Apple rilascerà o meno questa tipologia di prodotto anche per la serie di telefoni in arrivo.

Oltre al piccolo notch, l'azienda ridurrà le cornici di questa line-up per aumentare l'effetto visivo del display. La qualità dello schermo sarà sostanzialmente la stessa di quella della generazione precedente, anche se la gamma Pro adotterà pannelli OLED LPTO con refresh adattivo fino a 120 Hz.

Questa sarà la prima volta che l'iPhone avrà un pannello con refresh rate superiore a 60 Hz. Sotto il cofano, Apple inserirà il chip Bionic A15. Questo SoC utilizzerà il processo di produzione a 5 nm di TSMC. Ci saranno aggiornamenti significativi nella capacità della batteria in tutta la gamma.

La società dovrebbe togliere i veli ai nuovi iPhone nella terza settimana di settembre.

