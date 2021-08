La serie Apple iPhone 13 potrebbe essere lanciata ufficialmente il 14 settembre; questo è quanto emerge da un recente rumor emerso sul web.

iPhone 13 arriva il 14 settembre, pare

L'anno scorso, la casa della mela ha lanciato gli smartphone della serie iPhone 12 un po' più tardi rispetto alla sua solita roadmap a causa della pandemia da CoVid-19. Quest'anno invece, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino dovrebbe rispettare il suo programma per la gamma iPhone 13.

Sebbene la società non abbia ancora annunciato la data di debutto per la prossima generazione di melafonini, le voci di corridoio indicano che i dispositivi potrebbero essere svelati nella terza settimana di settembre. Ma un nuovo rapporto ora ha affermato che la compagnia presenterà i nuovi iDevice il 14 del mese prossimo.

Se ciò dovesse essere veritiero, l'azienda guidata da Tim Cook potrebbe presto annunciare il suo evento di lancio, probabilmente nei prossimi giorni. Insieme all'iPhone di prossima generazione, l'azienda toglierà i veli ai futuri Apple Watch Series 7.

Il rapporto aggiunge inoltre che, dopo essere stato annunciati il 14 settembre, gli smartphone saranno disponibile per l'acquisto a partire dal 24 settembre. Questa volta, Apple venderà quattro modelli in contemporanea: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max.

Un recente rapporto ha affermato che è probabile che l'OEM statunitense aumenti il ​​prezzo dei futuri telefoni della serie iPhone 13 a causa dell'aumento dei prezzi dei componenti.

Recentemente, TSMC ha confermato che aumenterà i suoi prezzi del 20%. Tuttavia, la maggior parte dei rapporti indica che il prezzo dei prodotti iPhone 13 sarà probabilmente lo stesso di quello degli iPhone 12.

Secondo quanto riferito, Foxconn, uno dei maggiori fornitori e produttori a contratto per Apple, ha avviato un reclutamento rapido per 200.000 membri e mira a riempire i posti vacanti entro la fine di settembre 2021. In particolare, la grande struttura ospiterà fino a 350.000 linee di lavoratori che produrranno fino a 500.000 telefoni al giorno.

La gamma 2021 dovrebbe avere un notch leggermente più piccolo e una frequenza di aggiornamento di 120Hz (solo per le varianti Pro). Viene anche ribadito che questa volta l'azienda offrirà anche un modello di archiviazione interna da 1 TB.

Si ipotizza inoltre che i telefoni supportino le mmWave 5G per tutti i Paesi al di fuori degli Stati Uniti. Si dice anche che siano dotati di circuiti interni salvaspazio, i quali dovrebbero consentire all'azienda di offrire una batteria più grande all'interno dei dispositivi.

I nuovi iPhone verranno forniti con il supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 25 W, un leggero aggiornamento rispetto all'attuale ricarica da 22 W. Dovrebbe anche esserci uno scanner LiDAR aggiornato.

