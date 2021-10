iPhone 13: carenza di display OLED? Ci pensa BOE

L'azienda tecnologica BOE con sede a Pechino ha a lungo gareggiato con i produttori di pannelli LCD giapponesi per il diritto di fornire display per gli smartphone di fascia bassa di Apple, ma questo mese potrebbe avere l'opportunità di rilasciare pannelli di tipo OLED più costosi per il nuovo iPhone 13. Il produttore rivendica il 40% della fornitura, prendendosì così un grosso taglio dalla quota di Samsung.

iPhone 13: BOE produrrà OLED per Apple

Nikkei Asian Review ha riferito che alla fine di settembre una piccola quantità di schermi OLED del marchio BOE era già stata inviata ad Apple per i test di qualificazione. La fase finale dei suddetti test è prevista per questo mese e dovrà confermare che gli schermi della comapagnia cinese soddisfano i requisiti di affidabilità della mela. L'azienda cinese ha già fornito alla società display OLED per iPhone 12, ma servivano solo per riparare telefoni usati.

BOE rilascerà gli OLED da 6,1 pollici per iPhone 13 nel suo stabilimento di Sichuan, che è stato designato come fornitore di energia preferito come parte di una nuova politica del governo cinese per ridurre la presenza di carbonio dalla produzione.

Anche se la produzione di schermi per i melafonini del colosso statunitense non soffre di interruzioni di corrente pianificate, il problema potrebbe essere legato ad una carenza di componenti correlati, che impedirà alla stessa Apple di produrre smartphone a sufficienza. Si dice che la società abbia già abbassato il suo programma di produzione di iPhone di prossima generazione per quest'anno da 90 a 80 milioni.

BOE competerà con Samsung nella fornitura di display OLED per iPhone 13. Nella prima fase, rivendicherà il 20% della fornitura, ma nel tempo spera di aumentare la quota al 40%.

La società di analisi britannica Omdia ha pubblicato un rapporto sullo stato del mercato dei grandi schermi LCD per il 2020. Il rapporto riguarda l'adozione dei pannelli LCD utilizzati nei televisori e mostra che la cinese BOE ha superato LG Display, diventando, per la prima volta, leader in questo segmento.

Un'altra società cinese, China Star Optoelectronics, che controlla l'8,8% del mercato, è entrata tra i primi cinque leader nel mercato dei TV LCD. Ha estromesso Samsung dal quinto posto, che lo occupava nel 2019.