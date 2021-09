BOE ha appena battuto LG Display diventando il più grande produttore di pannelli LCD al mondo del 2020; questo è quanto emerge in queste ore da una ricerca online.

BOE è il più grande produttore di display LCD al mondo

La società di ricerca britannica Omdia ha pubblicato un rapporto sul mercato dei grandi pannelli LCD per il 2020. Questo suggerisce che il colosso cinese BOE Technology Group ha superato LG Display, diventando così il produttore numero uno in questo segmento per la prima volta .

I dati mostrano che la quota di BOE nel 2020 ha raggiunto il 22,9%, con un aumento del 2,2% rispetto al 2019. Il mercato LCD era la roccaforte di LG Display, ma adesso pare che quest'ultima abbia perso lo scettro.

La quota di LG Display è scesa al 17,2%, con una riduzione del 6,7% rispetto alla quota di mercato del 23,9% registrata nel 2019. Il terzo posto è occupato dal produttore di display taiwanese AU Optronics con l'11,9%. Cumulativamente, i primi 3 grandi OEM di LCD controllano il 52% del mercato nel periodo preso in esame.

Oltre a BOE, un'altra azienda cinese è emersa nella top 5 della classifica: stiamo parlando di China Star Optoelectronics di TCL che ha visto un aumento del 2,5% nelle sue spedizioni e si è posizionata come il quinto produttore di LCD di grandi dimensioni con una quota di mercato dell'8,8%.

L'azienda cinese ha superato Samsung, recuperando terreno dal quinto posto che occupava nel 2019. Ciò che Samsung ha perso nel mercato LCD, sicuramente lo guadagnerà nelle spedizioni di pannelli OLED, in quanto questo si è classificato come il principale produttore di display OLED.

Vale la pena ricordare che, secondo i dati della società di ricerca CINNO Research, nella prima metà del 2021, le spedizioni globali di schermi TV LCD hanno raggiunto 130 milioni di unità, con un aumento del 2,5% su base annua.

