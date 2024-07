iPhone 13 cala di prezzo su Amazon: in offerta a 539€ è un VERO AFFARE

iPhone 13 è, sempre di più, lo smartphone da comprare per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone dall’ottimo prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il modello di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 539 euro, con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto. La promo è disponibile solo per alcune colorazioni.

iPhone 13: un vero best buy su Amazon

Con iPhone 13 è possibile acquistare uno smartphone completo, con un ottimo prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, lo stesso di iPhone 14/14 Plus. Si tratta di una combinazione ottima per garantire prestazioni eccellenti anche con dimensioni compatte e tanta usabilità. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage interno ma ci sono anche varianti da 256 GB e 512 GB.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS. iPhone 13 è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che rappresenta il modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere troppo. La promo in corso Amazon è l’occasione giusta da on farsi sfuggi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 539 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta in corso, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul box qui di sotto. In sconto ci sono solo alcune colorazioni.