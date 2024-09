iPhone 13 cala di prezzo: a 529€ è il best buy della gamma Apple

iPhone 13 si conferma, sempre di più, come un best buy per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione in corso è valida per le colorazioni bianco e rosa. Da notare, però, che le versioni con colorazione nero e blu sono acquistabili con appena 10 euro in più. Per acquistare la versione desiderata (tutte hanno 128 GB di storage) basta premere sul banner della versione preferita.

iPhone 13: tanta qualità a prezzo contenuto (per un iPhone)

Con iPhone 13 è possibile acquistare uno smartphone di qualità, veloce e compatto oltre che caratterizzato da un sistema operativo sempre aggiornato e arricchito da nuove funzionalità. Lo smartphone di Apple può contare su di un display OLED da 6,1 pollici oltre che sul SoC Apple A15 Bionic, capace di garantire buone prestazioni generali. Ci sono poi due fotocamere posteriore e il sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple, la possibilità di utilizzare il Face ID e di accedere a tutti i servizi della casa di Cupertino.

Con l’offerta in corso in questo momento, iPhone 13 è ora acquistabile al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate mensili, con PayPal. Si tratta di un’occasione da non perdere. Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con una spesa ridotta, infatti, può puntare in modo deciso su uno di questi modelli.