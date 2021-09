iPhone 13: bye bye FaceID sostituendo il display con un pannello low cost

Dei nuovissimi Apple iPhone 13 abbiamo già parlato tantissimo elencandone le caratteristiche tecniche, i pregi a livello software e le sostanziali differenze rispetto agli smartphone della concorrenza. In virtù di un prezzo di vendita certamente non alla portata di tutti, viene naturale chiedersi come ci si debba comportare nel caso in cui il dispositivo andasse incontro a rottura. In special modo per quanto riguarda il display, i consumatori sarebbero costretti a rivolgersi direttamente ad Apple per l'eventuale riparazione.

Niente Face ID rimpiazzando lo schermo rotto di iPhone 13 con uno pannello economico

Il video pubblicato sul canale Youtube “Phone Repair Guru” fornisce un'idea più chiara in tal senso. Sostituire specifiche componenti, come ad esempio i microfoni, non dovrebbe causare imprevisti di alcun tipo. Il discorso cambierebbe decisamente qualora il lavoro andasse a concentrarsi sullo schermo.

Procedendo all'installazione di un display economico, in sostituzione di quello principale, pare proprio che il Face ID possa smettere di funzionare. Tale conseguenza sarebbe il risultato dell'impossibilità da parte del sistema di riconoscere il pannello come originale.

Nel caso in cui i possessori di Apple iPhone 13 si trovassero in una situazione di questo tipo, sarebbe buona norma rivolgersi ad un centro di riparazione autorizzato, a meno che in tale eventualità non si decida volontariamente di rinunciare al supporto del Face ID.

