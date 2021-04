Oggi, l’analista di Tianfeng International, Ming-Chi Kuo, ha pubblicato un altro rapporto sulla catena di fornitura di Apple. Secondo lui, la collaborazione tra l’OEM di Cupertino e Sunny Optical sta rallentando sempre più da diverso tempo. L’uomo afferma che il numero di attrezzature di rivestimento e costi di stampo che Apple sta attualmente consegnando a Sunny Optical è inferiore alle aspettative iniziali.

iPhone 13 nuova ultra-wide, iPhone 14 nuove lenti

Il report prevede inoltre che Sunny Optical inizierà ancora a spedire obiettivi per iPhone nella seconda metà del 2021. Tuttavia, la percentuale di ordini di obiettivi grandangolari f1,5 7P per iPhone 13 nel 2021 potrebbe essere inferiore al 3%. Le indiscrezioni sottolineano che grazie all’iPhone 13, Largan e Yujingguang avranno una crescita significativa dell’HoH (tasso di crescita semestrale) nella seconda metà del 2021.

Tra questi, Largan sarà il principale fornitore di obiettivi di fascia alta per iPhone 13. Yujingguang è un nuovo fornitore di teleobiettivi per il nuovo melafonino.

Inoltre, Ming-Chi Kuo ha dichiarato che le dure realtà stanno attualmente collaborando con la compagnia di Tim Cook per sviluppare obiettivi AR / MR HMD per il secondo trimestre del 2022. Inoltre, stanno anche lavorando sulle ottiche di fascia alta da 48 MP per l’iPhone 14.

Secondo i precedenti rapporti di Kuo, gli iPhone del 2022 saranno quattro. Questa serie disporrà di modelli di fascia alta da 6,7 ​​pollici e 6,1 pollici e di varianti non Pro da 6,7 ​​pollici e 6,1 pollici. Afferma inoltre che i modelli da 6,7 ​​pollici e 6,1 pollici godranno di una fotocamera con sensore da 48 MP (1 / 1,3 ″). Molto probabilmente l’iPhone 13 non utilizzerà il sensore da 48 MP.

Inoltre, ci sarà un significativo miglioramento delle prestazioni. Apple promuoverà la tecnologia AR / MR per fornire una migliore esperienza. Rivela che gli attuali fornitori di 48 MP di Apple sono Sony (CIS), Largan (obiettivo) e CCM (LG Innotek). Kuo prevede inoltre che l’obiettivo 8P trarrà vantaggio dal miglioramento della resa e dalla diminuzione dei costi.

Apple

Smartphone