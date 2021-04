Il presunto mockup di Apple iPhone 13 Pro si mostra in rete; da questo, notiamo una notch sensibilmente più piccolo di quello attuale, una nuova posizione per il modulo fotografico e per gli speaker interni al device.

iPhone 13 Pro: cosa cambierà?

Recentemente sono emerse nuove immagini online che mostrano quello che potrebbe essere il mockup (quasi) definitivo di iPhone di nuova generazione.

Secondo le immagini condivise da MacOtakara (tramite MacRumors), l’iPhone 13 Pro del gigante di Cupertino sarà caratterizzato da un display da 6,1 pollici. Nel complesso, il dispositivo arriverà anche con modifiche minime sulla parte anteriore, tra cui l’auricolare riposizionato e la fotocamera selfie. Tuttavia, queste modifiche sono in linea con le fughe di notizie e i rapporti precedenti che mostravano un design del tutto similare. Inoltre, il presunto mockup pare che sia basato sui disegni di progettazione che vengono distribuiti tra i produttori di custodie.

Per chi non lo sapesse, le aziende che realizzano cover di solito utilizzano i modelli ben prima del rilascio effettivo degli smartphone. Precedenti report avevano anche rivelato che il vetro ritagliato di iPhone 13 avrebbe avuto anche una fotocamera posizionata sul lato sinistro della tacca. MacOtaka ha anche condiviso le dimensioni specifiche del notch del prossimo iPhone 13 Pro. Rispetto al gadget attuale, il mockup suggerisce che di nuova generazione avrà un’altezza di 5,35 mm contro i 5,30 mm del 12 Pro, ma avrà una larghezza di 26,8 mm, nettamente inferiore rispetto ai 34,83 ​​mm che vi sono sull’iPhone 12 Pro.

Sfortunatamente, questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per ora. Inoltre, al momento non abbiamo modo di confermare le notizie o i dettagli più fini riguardanti la gamma di iPhone 13 di Apple. Tuttavia, si dice che le varianti di fascia alta presenteranno un pannello di visualizzazione LTPO con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un chipset A15 più veloce insieme ai classici miglioramenti generazionali. Quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

