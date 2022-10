iPhone 13 (256 GB): un peccato non comprarlo a questo prezzo

Con una cadenza quasi giornaliera vi segnaliamo la classica offerta che oramai è diventata un must per tutti noi. iPhone 13 da 256 GB si trova in sconto su Amazon 949,00 € al posto di 1059,00 € con spese di spedizione Gratuite e incluse nel costo del device. Ci troviamo di fronte ad un telefono che piace tantissimo e che ancora oggi ci sentiamo di consigliarlo alla stragrande maggioranza di persone. Non è infatti un pro nel senso stretto del termine ma è comunque Premium in ogni suo aspetto e in ogni sua caratteristica. Le fotocamere infatti sono assolutamente di rilievo e permettono di girare video in 4K, ma lo approfondiremo più tardi. Vi basti sapere che questo sconto dura da un po’ ma non sappiamo ancora per quanto andrà avanti. Vi consigliamo di approfittarne adesso e di farlo vostro prima che sia troppo tardi.

iPhone 13: un peccato non comprarlo oggi

Come detto, iPhone 13 da 256 GB è un prodotto che non potete lasciarvi sfuggire. È compatto perché lo schermo è da soli 6,1 pollici ma è anche ampio e generoso per la visione di contenuti, per i social e per molte altre operazioni. È dotato di una tecnologia OLED ma il refresh rate è limitato a 60 Herz. Il pannello è piatto come vuole la moda del momento e questo agevola tantissimo l’ergonomia e l’usabilità con una mano.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic con supporto al modem 5G. Questo significa che il telefono sarà performante in ogni operazione, anche durante il gaming o se utilizzato il prodotto per scopi lavorativi come ad esempio gestire dei canali Telegram, scrivere note e prendere appunti sul lavoro e via dicendo.

Le fotocamere permettono di girare clip in 4K senza alcun problema, anche con la tecnologia HDR al seguito. Le immagini poi invece, sono fantastiche anche di notte. iPhone 13 ha un ottimo sistema che gestisce al meglio le luci e gli scenari con poca illuminazione.

In ultima analisi, dobbiamo parlarvi della batteria interna che vi permetterà di affrontare anche un giorno e mezzo con una singola carica. La ricarica non sarà davvero veloce, ma in un paio d’ore sarete operativi al 100%. Pensate che per noi questo prodotto è da preferire perfino al nuovo iPhone 14 che costa molto di più ma offre le medesime cose.

