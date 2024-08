iPhone 13 128GB Ricondizionato Eccellente a soli 439€

Oggi anche tu puoi sfoggiare uno smartphone eccellente, ma acquistato a prezzo super scontato. Apple iPhone 13 128GB è un ottimo telefono, dalle caratteristiche vincenti. Acquistalo ricondizionato in condizioni eccellenti a soli 439,99€. Lo trovi solo su eBay e la disponibilità è limitata.

Devi essere rapido se vuoi aggiudicartene almeno uno. In condizioni eccellenti significa che è come se fosse nuovo. Fai subito l’affare del giorno. La consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal sono incluse in questa super promozione.

iPhone 13 128GB ricondizionato: bello, potente e super scontato

Apple iPhone 13 128GB ricondizionato è un’occasione imperdibile che trovi solo su eBay. Acquistalo ora a soli 439,99€. Si tratta di un’ottima opportunità che sta andando letteralmente a ruba. Ecco perché devi essere molto veloce, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Dotato del chip A15 Bionic è ancora molto valido e attuale. Si tratta di uno smartphone eccellente dal punto di vista delle prestazioni. Goditi al massimo tutte le app e tutti i giochi dell’Apple App Store. Vivi un’esperienza soddisfacente ad ogni tap.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

una finestra spettacolare ai tuoi contenuti. Colori, dettagli e luminosità sono davvero eccellenti, capaci di immergerti in ciò che stai vedendo. Acquistalo adesso che costa solo 439,99€