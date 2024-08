iPhone 13 128GB OGGI può essere tuo a soli 579€

Cerchi un ottimo smartphone top di gamma che abbia prestazioni ruggenti e affidabilità eccellente? Allora dai un’occhiata a questa super offerta che trovi solo su MediaWorld. Apple iPhone 13 128GB può essere tuo a soli 579€, invece di 759€. Per averlo mettilo subito in carrello, prima che le scorte finiscano.

Infatti, sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Ordinando online hai diversi vantaggi. Primo fra tutto poterlo prenotare quando sei ancora in tempo. Inoltre, puoi beneficiare del ritiro gratuito in negozio, solitamente anche in 30 minuti. Infine, puoi scegliere di pagarlo in 3 rate a tasso zero, senza finanziamento, con PayPal.

iPhone 13 128GB: perché è un’ottima scelta

Ti stai chiedendo perché scegliere Apple iPhone 13 128GB? Innanzitutto lo acquisti a un prezzo da vero e proprio best buy! È così conveniente che diventa bello concludere l’ordine e goderti uno smartphone iOS dalle ottime prestazioni. Dopodiché è un telefono che, nonostante abbia qualche annetto, mantiene ancora ottime prestazioni.

Infatti, il chip A15 Bionic è uno spasso quando si tratta di gestire app e giochi anche impegnativi a livello di processi. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici lo conosciamo bene. Nessuna brutta sorpresa quando si tratta di colori e dettagli che sono sempre vivaci e perfetti.

La doppia fotocamera professionale, poi, scatta foto eccellenti e video incredibili. Approfitta subito di iPhone 13 a soli 579€, invece di 759€.