iPhone 13 (128 GB) al suo MINIMO STORICO su Amazon (-27%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il midrange iPhone 13, nella sua iterazione color azzurra con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 552,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, è un super best buy visto che ha un prezzo contenuto ma offre specifiche tecniche evolute. Fra le altre cose, questo è un gadget perfetto per la gestione dei social, per il vostro quotidiano, per fare contenuti da postare online e non solo. Tanti poi sono i vantaggi che si hanno con Amazon Prime: scopriamoli tutti nell’articolo completo, ma se siete interessati/e all’acquisto, affrettatevi. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promozione del 27% potrebbe finire a breve.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di casa Apple è il modello entry level della line-up di punta del 2021 ma si presenta ancora come un terminale eccellente per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Presenta uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni, cornici sottili al seguito e non solo. Dispone poi di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da 128 GB di memoria interna. La batteria promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica rapidamente via Lightning o mediante la wireless charging. C’è anche il supporto alla tecnologia MagSafe, tra le altre cose. Le lenti permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision e assicurano scatti incredibili in ogni contesto e video in altissima risoluzione.

iPhone 13 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 552,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fatelo vostro adesso, a questa cifra è un super best buy. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. A questa cifra è imperdibile, quindi correte a prenderlo.