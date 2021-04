L’iPhone 12 lo conosciamo già. Il nuovo colore viola lo abbiamo iniziato ad apprezzare da pochi giorni. Quella che è una novità assoluta, invece, è l’immediata slittata verso il basso del prezzo, che nel giro di un solo weekend ha spalmato sconti sull’intera gamma di iPhone 12 viola disponibili su Amazon. Un prezzo assolutamente SUPER, soprattutto alla luce delle dinamiche con cui lo sconto è arrivato ed in virtù di quanto è ampio il taglio sul prezzo su alcuni modelli.

iPhone 12 viola, è subito sconto

Il prezzo è improvvisamente scivolato al ribasso per il modello da 64GB di memoria, accompagnato da vicino dal modello da 128GB. Non erano questi prezzi previsti, perché l’esordio era stato con prezzi ben più alti: son bastate poche ore durante il weekend per far precipitare il prezzo e aggiornare immediatamente il listino. Nelle ultime ore è toccato anche al modello da 256GB e così ora il filotto è completo: tutta la gamma iPhone 12 viola ora costa meno di quanto non costasse nella giornata di venerdì e tutto ciò quando mancano ormai 4 giorni all’esordio ufficiale dello smartphone.

Chi intende prenotare un iPhone 12 viola su Amazon si troverà ora di fronte questi prezzi:

iPhone 12 viola da 64GB : 779 euro (anziché 939 euro)

: 779 euro (anziché 939 euro) iPhone 12 viola da 128GB : 849 euro (anziché 989 euro)

: 849 euro (anziché 989 euro) iPhone 12 viola da 256GB: 1049 euro (anziché 1109 euro)

160 euro di sconto sul modello da 64GB, 140 euro di sconto sul modello da 128GB, 60 euro di sconto sul modello da 256GB. Inutile sottolineare quale riteniamo possa essere il migliore affare: se la scelta ricade sul viola, ecco che 779 euro sono una sorpresa del tutto inaspettata, con alcuni giorni ancora di fronte per poter chiudere la prenotazione ed assicurarsi questo modello ad un prezzo fino a pochi giorni fa assolutamente non prevedibile.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Apple iPhone 12

Smartphone