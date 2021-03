Apple ha appena annunciato ufficialmente di aver avviato l’assemblaggio di iPhone 12 in India. La notizia in merito finora è sempre stata piuttosto vaga ma ora la conferma è arrivata dall’azienda stessa che ha affermando di aver effettivamente avviato la produzione dei nuovi melafonini anche sul territorio indiano.

iPhone 12 in India per il mercato locale

Questo passo è estremamente importante e segna un balzo in avanti mostruoso per l’azienda con sede negli Stati Uniti. In una dichiarazione resa pubblica giovedì, Apple ha dichiarato di essere orgogliosa della decisione di iniziare la produzione dell’iPhone 12 in India, che sarà destinata – principalmente – all’enorme mercato locale.

Per non rimanere intrappolata nel fuoco incrociato che ha ormai definito il ribollente conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, l’OEM americano ha gradualmente spostato alcuni aspetti della sua produzione dalla Cina ad altri Paesi del mondo. Anche con una nuova amministrazione in atto negli Stati Uniti, le tensioni sono ancora alte. Vietnam e India, hanno rivelato fonti interne, sono tra i beneficiari di queste mosse commerciali del colosso di Cupertino, mentre i fornitori taiwanesi Foxconn e Wistron sono i principali motori del progetto di produzione di iPhone in India dal 2017, grazie ad una serie di stabilimenti già operativi in ​​diverse parti del territorio.

La produzione di iPhone 12 avverrà nello stabilimento Foxconn del Tamil Nadu, anche se quest’ultima deve ancora fornire maggiori informazioni sui dettagli.

Ovviamente, la compagnia di Tim Cook ha in programma di assemblare anche i suoi tablet anche in India. Durante il processo verranno creati migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, gestiti principalmente dai cittadini del territorio. Pertanto, le prospettive sembrano buone per l’economia indiana e si prevede che il governo continuerà a fornire incentivi per la crescita dell’economia tecnologica, poiché vorrebbe perseguire un unico grande obiettivo: rendere la Nazione un grande hub tech per l’intera regione.

